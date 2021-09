Scontro Lucarelli-Orlando su emergenza bare: «Fate posto in questo modo barbaro?»

L’emergenza bare al cimitero dei Rotoli di Palermo è stata al centro di uno scontro su Radio Capital tra Selvaggia Lucarelli ed il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando. La giornalista è tornata sul tema che qualche settimana fa aveva denunciato su Instagram, postando foto e video di bare accatastate. Inoltre, ha fatto riferimento alla segnalazione di una palermitana che ha raccontato di essersi recata al cimitero di sant'Orsola per portare un fiore al nonno, ma ha potuto tristemente notare che era stato spostato nell’ossario senza nessun avviso alla famiglia. "State facendo posto in deposito in questo modo barbaro?", ha chiesto Selvaggia Lucarelli rivolgendosi al sindaco Orlando. Il primo cittadino ha tenuto a precisare che "il cimitero di sant'Orsola non dipende dal Comune ma dall’Opera Pia" e che l'Amministrazione comunale ha trovato un accordo per spostare qui alcune delle salme in deposito ai Rotoli. Poi, ha spiegato che il problema legato all’emergenza bare è in via di soluzione ed ha annunciato che entro il 31 ottobre l’emergenza cesserà.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA