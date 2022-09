Stop in Sicilia alla caccia della tortora selvatica dal 29 settembre

La stagione di caccia alla tortora selvatica in Sicilia, quest’anno, si chiuderà il prossimo 29 settembre. È stato pubblicato il decreto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, col quale si modifica la data di fine dell’attività venatoria per questo tipo di volatile, precedentemente fissata al 31 ottobre. "La modifica dà attuazione alla recente sentenza del Tar Sicilia, - afferma una nota - che aveva sospeso l’efficacia del decreto assessoriale del 9 settembre nella parte in cui la data di chiusura della caccia della tortora selvatica, stabilita nel calendario venatorio 2022/23 al 29 settembre per un errore materiale, era stata riportata al 31 ottobre, come negli ultimi calendari venatori regionali».



