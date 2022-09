Storico bar nel Palermitano chiude, temporaneamente, per il caro-bollette

Il caro bollette fa un’altra vittima. Lo storico bar Gran Caffè a Isola delle Femmine (Pa), pubblica le bollette su Facebook e annuncia la chiusura dal 3 ottobre: salasso di 30mila euro in due mesi. I costi di gestione sono diventati insostenibili per i gestori.

Non si tratta certo di un addio, ma solo di una sospensione temporanea in attesa di riuscire a migliorare i costi energetici, in un momento critico per il costo dell’energia, dicono. «Gentili clienti purtroppo ci troviamo a dover comunicarvi una decisione che abbiamo sperato fino alla fine di non dovervi mai dare - scrive il titolare del bar - tuttavia, nonostante il nostro impegno e il vostro sostegno quotidiano ci troviamo obbligati a chiudere temporaneamente la nostra attività a causa degli aumenti sulle utenze, che hanno coinvolto tutti i cittadini e tutte le attività del nostro paese. Da lunedì 3 ottobre saremo chiusi».



