Sub cade dal molo nel porto di S. Flavia: ferito

La capitaneria di Porto e i vigili del fuoco hanno salvato un uomo di 47 anni D.G. di Bagheria caduto dal molo di sopraflutto del porto di Porticello del Comune di Santa Flavia. La vittima che ha riportato un trauma cranico, una frattura alla gamba è finito tra gli scogli della massicciata che delimita il molo di levante. L’uomo era arrivato al porto per una battuta di pesca sportiva, ma è scivolato sugli scogli. Sono intervenuti un gommone della Guardia Costiera, un mezzo del 118 di Santa Flavia e ben sei automezzi dei Vigili del Fuoco di Palermo, tra cui una squadra speleo-alpino-fluviale e una autoscala. Il sub è stato portato in ospedale.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA