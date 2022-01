Termini Imerese, con la pala meccanica tocca i fili dell'alta tensione: operaio muore folgorato

Un operaio di 57 di Misilmeri Francesco Corso è morto folgorato a Termini Imerese in contrada Dragone durante i lavori per la realizzazione di una villetta. L'operaio aveva finito di fare la gettata in cemento quando con la pala meccanica ha toccato i fili dell’alta tensione. Non si è accorto di quanto stava succedendo e appena ha toccato il mezzo è rimasto folgorato. Il corpo dell’operaio è stato portato all’ospedale di Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese coordinati dalla procura. Il pm ha disposto l’autopsia.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA