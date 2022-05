Topi nelle stanze e nei bagni degli uffici comunali: dipendenti protestano

Hanno incrociato le braccia i dipendenti dell’ufficio Città Storica del Comune di Palermo. Questa mattina i lavoratori si sono radunati davanti al portone della sede decentrata di Foro Umberto I, per denunciare la situazione di disagio vissuta a causa della presenza di topi nelle stanze e nei bagni. Gli impiegati chiedono un’immediata derattizzazione e sanificazione degli uffici. In alternativa, la proposta è di ricorrere allo smart working fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza. «Non si può lavorare in queste condizioni - dice Nicola Scaglione segretario provinciale del sindacato Csa -. Abbiamo più volte fatto comunicazioni all’assessore e abbiamo chiesto di risolvere il problema. Purtroppo le nostre richieste sono rimaste lettera morta. I dipendenti non possono lavorare tra i topi e tra i loro escrementi».

