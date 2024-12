Nubifragio a Palermo: danni e disagi

Meteo

La pioggia e il forte vento hanno creato danni e disagi a Palermo e in provincia. Sono stati più di trenta gli interventi dei vigili del fuoco. Oltre ai danni provocati al ristorante la Braciera dove sono rimasti feriti in quattro, il cuoco e tre clienti, sono stati numerosi gli alberi caduti in strada tra il capoluogo e la provincia. Una decina gli alberi caduti nella zona di San Martino delle Scale, Pioppo e Monreale. Altri alberi caduti a Palermo in via Catania, via dell’Olimpo, Viale Diana, lungo la strada che porta a Bellolampo e in provincia a Partinico in contrada Traversa e a Piana degli Albanesi sulla strada provinciale 5. Una tettoia di 4metri è stata messa in sicurezza in via Alla Falconara.