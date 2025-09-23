Omicidio di Stefano Gaglio, domani a Palermo i funerali del magazziniere ucciso dal cognato

Il delitto

L'appello dei familiari per aiutare moglie e figlie della vittima

Saranno celebrati domani mattina i funerali di Stefano Gaglio, il magazziniere della farmacia Sacro Cuore ucciso dal cognato lo scorso 15 settembre in via Oberdan a Palermo. La messa sarà celebrata nella chiesa di Santa Cristina a Borgo Nuovo. La salma sarà portata domani mattina dalla camera mortuaria nell’abitazione in largo Nasso. Poi da qui sfilerà un corteo fino in chiesa. In vista dell’ultimo saluto, i parenti della vittima lanciano un appello.