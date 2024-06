Operaio cade da una impalcatura, batte la testa e muore: nuova tragedia sul lavoro in Sicilia

L'incidente

La vittima aveva 64 anni. L'incidente a Campofelice di Roccella nel Palermitano

Un operaio è morto a Campofelice di Roccella (Palermo) caduto da un’impalcatura. Per il lavoratore non c’è stato alcunché da fare. Personale del 118 hanno provato a rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell’Asp per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese che ha aperto un’inchiesta.

La vittima è Giovanni Terrana di 64 anni. L’uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio in paese in via Imera. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un’impalcatura e avrebbe sbattuto la testa. Per un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Ma alla fine il polso ha smesso di battere.

