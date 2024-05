Operazione “Rail Safe Day” nelle stazioni dell’isola

Polizia ferroviaria

Il dispositivo di controllo è stato gestito dal Centro Operativo Compartimentale di Palermo

Sono state 743 persone controllate, 2 sanzioni elevate, 60 siti ferroviari ispezionati di cui 49 stazioni: questo è il bilancio della sesta giornata dell’anno denominata operazione “Rail Safe Day”, finalizzata a contrastare i comportamenti scorretti e l’indebita presenza, in ambito ferroviario, di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

I controlli straordinari si sono svolti nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale, su disposizione del Servizio Polizia ferroviaria, ed in Sicilia hanno visto l’impiego di 72 operatori della Polizia ferroviaria