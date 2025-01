Palazzina disabitata crolla per il maltempo a Palermo: chiuso vicolo Vannucci

Interventi

Nel corso della serata è esondato a Villagrazia di Carini in provincia di Palermo il torrente Milioti

E’ stato chiuso al transito il vicolo Vannucci nel cuore di Ballarò a Palermo dove ieri a causa della pioggia è crollata una palazzina disabitata. Il sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco e dai tecnici comunali ha escluso la presenza di qualcuno sotto le macerie. Nel corso della notte sono stati completati gli altri settanta interventi rimasti in coda dopo i settanta completati di mattina. Ancora alberi caduti a Palermo e a San Martino delle Scale dove si è verificata anche una frana sulla strada provinciale.