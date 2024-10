Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione Schifani riceve l’ambasciatore Usa

L'incontro

«Presto in America con una delegazione di imprenditori siciliani», ha detto

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia l’ambasciatore degli Usa in Italia, Jack Markell, per la prima volta a Palazzo d’Orléans, accompagnato dal console generale a Napoli, Tracy Robert Pounds. Nel corso del cordiale incontro, che si è svolto nella sala dedicata a Maria Mattarella, si è discusso di nuove opportunità di collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori del turismo, della cultura e dell’innovazione. Questa mattina l’ambasciatore era stato al Comune di Palermo.