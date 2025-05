Palermo, aggredisce e maltratta moglie e figlio: condannato in appello

Violenza in famiglia

Confermata la condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 49 anni di origine americana

La corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 49 anni di origine americana, ma residente a San Cipirello, accusato di maltrattamenti e minacce di morte nei confronti della moglie.

La donna, che per anni ha sopportato le aggressioni da parte del marito, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri quando ad essere picchiato è stato anche il figlio di 16 anni. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, nel quale la donna si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Giada Caputo, il marito avrebbe anche minacciato il figlio con una pistola. La donna si è rivolta anche al tribunale per i minorenni per chiedere la revoca della potestà genitoriale.