Palermo, ai Cantieri Culturali alla Zisa quattro giorni di cinema all’aperto

L'iniziativa

Kultur Ensemble è la nuova rassegna cinematografica che celebra da oggi fino al 26 giugno le coproduzioni tra Francia, Germania e Italia

Kultur Ensemble è una nuova rassegna cinematografica che celebra a Palermo le coproduzioni tra Francia, Germania e Italia. Quattro giorni di cinema all’aperto, a partire da stasera e fino al 26 giugno, ai Cantieri Culturali alla Zisa per scoprire film che raccontano l’Europa attraverso storie che intrecciano culture, lingue e visioni diverse. Un progetto che vede insieme Goethe-Institut e l’Institut français Palermo. L’Europa raccontata è quella vissuta quotidianamente, fatta di storie che attraversano i confini, di lingue che si contaminano, di visioni che si confrontano. Il dialogo italo-franco-tedesco diventa una lente per guardare le fragilità ma anche le risorse del mondo contemporaneo.Apre la rassegna, allo Spazio Open, «Langue étrangère», della regista mosellana Claire Burger, ritratto della gioventù europea attraverso l’amicizia di due ragazze adolescenti, una francese e l’altra tedesca.Il mito europeo per eccellenza, Don Juan/Don Giovanni rivive nelle parole di chi lo ha messo in scena, a teatro o all’opera, nel documentario di Mosco Levi Boucault, «Viva la Libertà! Don Juan, mort et vif», in anteprima assoluta. La collaborazione con German Films porta a Palermo due film del cinema contemporaneo tedesco, «Vena», della regista Chiara Fleischhacker, e «Tell them about us», documentario onirico-pop di Rand Beiruty.