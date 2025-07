Palermo, arrestato spacciatore: oltre 3 kg di droga e 12mila euro in contanti

carabinieri

Controllo nel quartiere Borgo Vecchio. Altri stupefacenti trovati in un magazzino grazie al fiuto del cane Ron

Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente i carabinieri hanno arrestato a Palermo un 33enne già noto alle forze dell’ordine e denunciato in stato di libertà un 29enne per lo stesso reato. Durante un controllo nel quartiere Borgo Vecchio, in prossimità di via Archimede, i militari hanno notato il 33enne, davanti al portone di uno stabile con uno zaino sulle spalle, che allo loro vista ha assunto un atteggiamento nervoso. Immediato è scattato il controllo, che ha consentito di scoprire nello zaino dell’uomo 30 panetti di hashish per un peso complessivo di 3 chili. Durante le fasi di identificazione e perquisizione del 33enne, i carabinieri hanno udito un forte rumore, simile a quello di una porta che si chiude con decisione, come se qualcuno, all’interno dello stabile, si fosse affrettato a rientrare e chiudersi in casa alla vista delle forze dell’ordine.