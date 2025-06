Palermo, azzerato il clan di Porta Nuova: sedici arrestati (e misure per altre 13 persone)

mafia

L'operazione dei carabinieri e l'inchiesta della Dda

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della Dda diretta da Maurizio de Lucia, a carico di 29 persone.

Per 16 sono scattati gli arresti e per 13 l’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati contro la persona e il patrimonio e in materia di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

Le indagini sono state condotte dal nucleo investigativo di Palermo tra il 2023 e il 2025 sul mandamento mafioso di Porta Nuova, storicamente uno dei più potenti e pericolosi della città. Gli indagati non erano stati inclusi nei provvedimenti dello scorso 11 febbraio nell’operazione «Grande Inverno», che aveva portato in carcere 181 persone.

Le indagini, in continuità con le risultanze di Grande Inverno, hanno confermato come cosa nostra sia un’associazione criminale vitale e al «passo coi tempi» scrivono i magistrati: se infatti essa è fortemente legata alle regole dei “padri fondatori”, ai suoi antichi riti e al compimento delle “classiche” condotte illecite, come le estorsioni, il traffico di droga e il controllo delle scommesse clandestine online, dall’altro è emersa la capacità degli affiliati di ricorrere ai moderni mezzi di comunicazione per cercare di sfuggire alla pressione investigativa.