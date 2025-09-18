“Palermo, crocevia del Mediterraneo”, tre ministri all’evento al via stamattina

La conferenza

Piantedosi, Bernini e Giuli all'incontro internazionale che sarà aperto dal sindaco Lagalla

Al via questa mattina l’evento ”Palermo, crocevia del Mediterraneo”, conferenza internazionale che sarà aperta dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e vedrà gli interventi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Cultura, Alessandro Giuli. Nel corso delle due giornate, oltre alla partecipazione dei ministri, sono previsti anche quattro sessioni di dibattito in cui si alterneranno numerosi interventi di esperti internazionali, accademici, rappresentanti delle istituzioni per discutere di geopolitica, sicurezza, innovazione e ricerca, diplomazia culturale.