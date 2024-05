Palermo, crolla controsoffitto in un laboratorio: paura all’ospedale Cervello

l'allarme

La struttura si trova al primo piano del vecchio edificio dell’ospedale di fronte il reparto di Ematologia

Crolla il controsoffitto di un laboratorio del padiglione B dell’ospedale Cervello di Palermo. E’ successo prima che nei locali entrasse il personale. Nel laboratorio Hla i sanitari si occupano della tipizzazione del Dna umano, processi necessari a tanti scopi fra cui la compatibilità degli organi in occasione di donazioni e trapianti o di inserimento in lista di pazienti da trapiantare. Un laboratorio che lavora in stretto contatto con il Crt, il centro regionale trapianti. La struttura si trova al primo piano del vecchio edificio dell’ospedale di fronte il reparto di Ematologia. Dopo il primo sopralluogo tecnico è stato deciso un intervento di demolizione del soffitto per un successivo ripristino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA