Palermo, da assegnare quattro posti di procuratore aggiunto: ecco tutti i candidati

magistratura

Dal 5 luglio tutti ruoli scoperti

Sono 13 le domande presentate per i 4 posti da procuratore aggiunto a Palermo messi a concorso dal Csm. Per il posto di Ennio Petrigni, nominato procuratore di Enna, concorrono il procuratore di Patti Angelo Cavallo, l’aggiunto di Messina Vito Di Giorgio e il pm della Dna Domenico Gozzo.

Dal 5 luglio saranno «scoperti» anche i posti di aggiunto di Sergio Demontis, Paolo Guido, nel frattempo nominato procuratore di Bologna e Marzia Sabella ( tutti e tre compiranno gli 8 anni previsti come tempo massimo per gli incarichi direttivi e semidirettivi).

Per il posto di Demontis hanno fatto domanda Vito Di Giorgio (si possono fare due domande), Caterina Malagoli, ora al Dap, Carlo Marzella, sostituto procuratore generale a Palermo, Piero Padova, pm della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e Francesco Del Bene, pm in Direzione nazionale antimafia.