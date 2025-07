Palermo, decise le date e gli avversari delle amichevoli estive

serie b

A Chatillon dal 13 luglio, primo test il 17

I primi passi ufficiali dell’attività estiva del Palermo sono le amichevoli. In mattinata la dirigenza ha stabilito il primo elenco dei test che avranno un livello di difficoltà crescente. Si parte da un classico, ovvero il confronto con una selezione locale per finire con la gara con un avversario di Serie C e con un club francese. Il Palermo guidato da Filippo Inzaghi dunque disputerà cinque gare amichevoli nel corso della preparazione prevista dal 13 luglio in Valle d’Aosta con base logistica allo Stadio “E. Brunod” di Châtillon.Questo il riepilogo delle partite:

17 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs Rappresentativa Locale Valle d’Aosta;

20 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs FC Paradiso (Promotion League, terza divisione svizzera);

24 luglio, ore 18:00 – Palermo FC vs Nuova Sondrio Calcio (Serie D);

27 luglio, ore 17:30 – Palermo FC vs AC Bra (Serie C);