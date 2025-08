Palermo dedicherà un tratto di piazza Leoni a Totò Schillaci

Toponomastica

L'omaggio della città al calciatore non lontano dallo stadio Renzo Barbera

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha emanato una determinazione sindacale per la variazione della denominazione di un tratto di piazza Leoni in “piazzetta Totò Schillaci”. Il tratto di piazza Leoni individuato – si legge nella determina – “è quello compreso tra viale del Fante, la via dei Leoni, la via dell’Artigliere e la stessa piazza Leoni, per la vicinanza con lo stadio comunale Renzo Barbera ed altri impianti sportivi”.