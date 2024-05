Palermo, Diakitè abbatte il SudTirol: ora play off contro la Sampdoria di Pirlo

serie B

Dopo due mesi il Palermo ritrova la vittoria in campionato e a Bolzano batte il Sudtirol per 1-0. A decidere la partita la rete di Salim Diakitè nel secondo tempo. Il successo mancava alla squadra rosanero dal 10 marzo giorno della vittoria per 1-0 sul campo del Lecco. Primo successo sulla panchina del Palermo per Michele Mignani. Venerdì prossimo nel primo turno dei playoff i rosanero affronteranno al Barbera alle 20,30 la Sampdoria.Mignani manda i campo a sorpresa i suoi con il 3-4-3 con Graves, Lucioni e Nedelcearu in difesa davanti al portiere Desplanches; a centrocampo in mezzo ci sono Segre e Ranocchia con Diakitè e Lund sulle fasce; in attacco Brunori in mezzo con Insigne a destra e Di Francesco a sinistra.Il Palermo tiene il possesso del pallone e fa girare la sfera da destra verso sinistra anche con una certa velocità, ma senza riuscire a trovare spazio. Un’iniziativa di Brunori sulla sinistra porta a una punizione che calcia Ranocchia senza riuscire però a ottenere nulla di più di un calcio d’angolo. Di Ranocchia anche una conclusione dalla distanza alla mezzora che il portiere del Sudtirol Drago respinge.Nel secondo tempo il tema tattico della partita non cambia, di tiri in porta se ne vedono pochi fino al 19′ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra Diakitè nel cuore dell’area di rigore approfitta di un rimpallo con Segre e calcia in porta portando in vantaggio i rosanero. Lo stesso Diakitè potrebbe raddoppiare con un colpo di testa ancora su calcio d’angolo dalla sinistra, ma il portiere del Sudtirol Drago respinge il pallone e sventa la minaccia.Il Palermo controlla le giocate dei padroni di casa e spesso sbaglia la scelta delle giocate in contropiede come quando Brunori da solo prova il pallonetto senza servire Di Francesco solo al centro dell’area. Non chiudere la partita però questa volta non costa caro ai rosanero che portano a casa i tre punti e chiudono la stagione regolare al sesto posto. Ai playoff il 17 maggio alle 20,30 affronteranno la Sampdoria al Barbera.

I verdetti