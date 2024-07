Palermo, donna investita mentre attraversa: ricoverata in gravi condizioni a Villa Sofia

L'incidente

L'incidente all'incrocio tra via Marconi e via De Spuches

Una donna di 65 anni è stata investita da un’auto a Palermo in via De Spuches all’incrocio con via Marconi. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi. Ha diverse ferite al bacino e escoriazioni alle braccia e alla testa. E’ stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza.

