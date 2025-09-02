Palermo, due morti in un incidente stradale lungo la circonvallazione

la tragedia

Le vittime sono due giovani di 22 e 27 anni

Gravissimo Incidente stradale autonomo lungo la circonvallazione di Palermo. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni. Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, sono arrivate tre ambulanze ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona è bloccato. L’incidente si è verificato intorno alle 3, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania. I due viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard-rail.