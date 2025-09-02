la tragedia
Palermo, due morti in un incidente stradale lungo la circonvallazione
Le vittime sono due giovani di 22 e 27 anni
Gravissimo Incidente stradale autonomo lungo la circonvallazione di Palermo. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni. Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, sono arrivate tre ambulanze ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona è bloccato. L’incidente si è verificato intorno alle 3, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania. I due viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard-rail.
La moto su cui viaggiavano i due giovani è stata trovata distante dai corpi. L’impatto è stato violentissimo. Una delle vittime, Antonio Mazzola, aveva appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Con lui c’era Domenico Schiavo, 24 anni. Lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA