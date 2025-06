Palermo e City Football Group prorogano la concessione dello stadio Renzo Barbera

Calcio

Si va verso un progetto pluridecennale per il futuro dell’impianto

Oggi, nella sede di Villa Niscemi, alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, degli assessori Brigida Alaimo e Alessandro Anello, e del presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, è stata firmata la proroga dell’attuale atto di concessione dello stadio Renzo Barbera tra il Comune di Palermo e la società Palermo F.C.

All’incontro hanno partecipato anche il presidente rosanero Dario Mirri, l’amministratore delegato Giovanni Gardini, oltre ai vertici del City Football Group Ferran Soriano e Alberto Galassi.

L’accordo consente di avviare l’iter per una nuova convenzione fino a 99 anni, subordinata alla presentazione e approvazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del Comune.

Il sindaco Lagalla ha sottolineato come questa intesa rappresenti un passo decisivo per la modernizzazione dello stadio e per il sostegno alla candidatura di Palermo a ospitare Euro 2032.

La proroga, ha spiegato, è fondamentale per proseguire i lavori di adeguamento già avviati, per cui sono stati stanziati tre milioni di euro di risorse comunali.