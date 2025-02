Il caso

L’uomo è stato denunciato per porto di armi atti a offendere

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri mentre cercava di entrare con un coltello nel tribunale di Palermo, per una udienza davanti ai giudici della sezione lavoro. Il coltello è stato trovato durante i controlli per l’accesso a Palazzo, l’uomo è stato denunciato per porto di armi atti a offendere.

