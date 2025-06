Palermo, il blitz antimafia: tutti i nomi dei 29 indagati dalla Dda

la retata

Tredici persone in carcere e misure più lievi per altre 16

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della Dda diretta da Maurizio de Lucia, a carico di 29 persone. Per 16 sono scattati gli arresti e per 13 l’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati contro la persona e il patrimonio e in materia di armi, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

Il gip di Palermo Filippo Serio ha disposto gli arresti in carcere per Giuseppe Auteri, 50 anni, Giuseppe Campisi, 28 anni, Antonino Cangelosi, 21 anni, Cristian D’India, 24 anni, Bilel El Ghana, 22 anni, Cherki El Ghana, 41 anni, Angelo Fernandez,19 anni, Armando Lo Presti, 24 anni, Calogero Lo Presti, 73 anni, Tommaso Lo Presti, 61 anni, Filippo Maniscalco, 22 anni, Leonardo Marino, 36 anni, Vincenzo Selvaggio, 35 anni, Bernardo Valenti, 35 anni, Francesco Zappulla, 36 anni.