Palermo, il Comune ha «un bilancio positivo di 121 milioni», dice l’assessore Alaimo

Il risultato

Si parla del rendiconto "consolidato", comprendente anche i risultati delle partecipate

«Il conto economico consolidato del Comune di Palermo ha un risultato di esercizio positivo di 121 milioni e 381 mila euro». Lo ha detto oggi l’assessore al Bilancio Brigida Alaimo relazionando al Consiglio comunale riunito nella sala Martorana. «Il Bilancio consolidato – ha spiegato l’assessore – è un atto di trasparenza dell’Amministrazione che mette a confronto il bilancio del Comune e quelli delle Partecipate e delle società satellite. Il percorso intrapreso è positivo per tutte le società. E ciò vale anche per quelle che hanno criticità come Amat e Rap».