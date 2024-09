Palermo, il Consiglio Comunale approva la variazione di bilancio e avanzo amministrazione di 10 mln di euro

Amministrazione

Si tratta di somme che dovranno essere impegnate, e alcune anche realizzate, entro il 31 dicembre 2024

L’approvazione odierna da parte del Consiglio Comunale della variazione di bilancio e dell’ appostamento dell’avanzo di amministrazione è un atto importante per Palermo perché consente di appostare quasi 70 milioni di euro in progetti e iniziative cruciali per risolvere problemi e bisogni dei cittadini nell’ambito delle politiche complessive che la Giunta e il Consiglio comunale di Palermo portano avanti con visione e operatività concreta. In particolare, sono state appostate importanti risorse per circa 10 milioni di euro per la riqualificazione del centro storico, per la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile, così distribuite: Segnaletica stradale con particolare attenzione ai percorsi pedonali protetti: 2.400.000 euro; consulenze e indagini per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche: 150.000 euro; Arredo urbano e dotazioni stradali a sostegno delle aree pedonali, compresa la rigenerazione dell’Albergheria: 1.000.000 euro; Rigenerazione urbana dei Quattro Canti (basolato e fontane): 1.200.000 euro; Manutenzione straordinaria degli immobili vincolati nel centro storico e monumentali (comprese vasche e fontane storiche) 2.000.000 euro; Interventi straordinari per la messa in sicurezza di piazzale Ungheria: 500.000 euro; Interventi straordinari di viabilità, ciclovia, messa in sicurezza e rigenerazione urbana di via Roma: 1.400.000 euro; – Manutenzione delle ciclovie: 869.039,72 euro; Investimenti in Centro Storico finanziati dalla L.R. 25/93: 500.000 euro. Tutte somme che dovranno essere impegnate, e alcune anche realizzate, entro il 31 dicembre 2024.

“Ringrazio il Sindaco Roberto Lagalla e il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo e ognuno dei capigruppo e consiglieri comunali che con un lungo e accurato lavoro di commissioni e d’aula hanno consentito di approvare una vera e propria manovra di sviluppo per la città che si concretizza in numerosi importanti interventi da tempo richiesti dalla cittadinanza e dalle imprese per la soluzione di problemi. Che l’atto abbia visto un lungo, a tratti conflittuale, ma alla fine condiviso percorso d’aula fa capire l’importanza del confronto democratico e leale sul futuro della città” dichiara l’Assessore Carta. “In particolare gli interventi che riguarderanno i miei uffici della riqualificazione del centro storico, della rigenerazione urbana e della mobilità sostenibile, che ringrazio per la redazione dei progetti di fattibilità che hanno consentito di appostare le risorse con certezza di spesa, sono il frutto di un lungo lavoro soprattutto con la Commissione urbanistica, con le Circoscrizioni e con i numerosi comitati civici incontrati negli ultimi mesi. Sono tutti interventi che, anche per parti, compongono un progetto complessivo di città più sicura, più ciclabile, più bella e con spazi pubblici inclusivi e conviviali, senza barriere architettoniche” aggiunge Carta.