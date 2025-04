Palermo, il questore chiude per due settimane la discoteca dove un addetto alla sicurezza è stato accoltellato

il caso

La Questura di Palermo ha adottato provvedimenti volti ad arginare gli episodi di violenza verificatisi nell’ambito della movida disponendo, ancora una volta, la chiusura temporanea di una nota discoteca cittadina. In particolare, il questore ha sospeso per 15 giorni, sia la Scia per somministrazione di alimenti e bevande che la licenza per tenere pubblici trattenimenti danzanti ad una nota discoteca palermitana.

Il provvedimento ha sancito la temporanea chiusura del locale a seguito di un grave episodio di violenza, registrato appena lo scorso 13 aprile, culminato nel violento accoltellamento, maturato proprio all’interno della discoteca, ai danni di un addetto alla sicurezza interna del locale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri la vittima sarebbe intervenuta sull’uscio della sala da ballo in ausilio ad un collega aggredito da un gruppo di avventori, ai quali era stato semplicemente riferito di attendere prima di entrare. L’aggressione sarebbe poi proseguita fino all’area esterna, dove la vittima, dopo essere stata aggredita e picchiata da diversi soggetti, è stato anche accoltellato all’addome. ll questore di Palermo ravvisando il pericolo concreto che il locale potesse nuovamente essere teatro di disordini ne ha disposto la temporanea chiusura.

