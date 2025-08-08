Palermo, il sindaco Roberto Lagalla rompe gli indugi e pensa ad un mandato bis

l'intervista

Il primo cittadino: «Un percorso non si può completare in cinque anni»

Rivendica con orgoglio di avere scongiurato il dissesto economico della città, di avere risanato in quasi due anni di lavoro il bilancio del Comune che adesso ha in cassa le risorse che l’amministrazione sta spendendo per la manutenzione delle strade, l’illuminazione e altri lavori pubblici. E ancora: di avere raddoppiato la raccolta differenziata dei rifiuti e di avere risolto lo scandalo delle mille bare tenute per mesi in un capannone del cimitero.

Ma davanti a sé vede ancora tanto lavoro da fare. Un percorso, osserva il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che «non si può completare in cinque anni». Un messaggio chiaro agli alleati: «Vedo il prossimo quinquennio in una logica di continuità». Insomma, un Lagalla bis.

D’altronde, rileva il sindaco, con le forze politiche della sua maggioranza «ci sono confronti continui: fino all’altro giorno c’è stata una riunione consiliare della coalizione». Nulla è cambiato dopo la sortita di qualche giorno fa del coordinatore di Noi moderati Saverio Romano che ha chiuso i rapporti parlando di «fallimento di Lagalla». «Mi spiace che abbia espresso un giudizio sulla città che mi sembra inadeguato rispetto alla realtà – commenta con l’ANSA – Forse attraverso quelle ridondanti considerazioni ha voluto porre un tema politico, ma non ha prodotto alcun effetto in consiglio comunale; c’è un solo consigliere di Noi moderati che tra l’altro si riconosce nella maggioranza».

Tra i temi più caldi, in questa fase, c’è quello della sicurezza, con un escalation di furti e rapine in diverse zone. «Finora è stato fatto tutto quello che era possibile per rendere più sicura la città, sono stati potenziati i controlli e sono state installate più telecamere» anche se, sottolinea il sindaco, «se mi si chiede se tutto questo sia sufficiente per prevenire rispondo di no: è impossibile immaginare un rischio zero».

«Non è marginale – riflette però Lagalla – il fatto che tutti coloro che hanno commesso atti di violenza siano stati assicurati alla giustizia. Ma stiamo proseguendo con altri interventi: a giorni saranno posizionate altre 200 telecamere ed entro la fine dell’anno raggiungeremo il numero previsto nel masterplan. Abbiamo già i bandi per assumere 200 vigili urbani già in graduatoria e saranno per le strade della città entro l’autunno. Inoltre, come ha assicurato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi durante il recente comitato per l’ordine e la sicurezza, entro la fine dell’anno ci saranno più risorse umane per le forze dell’ordine e più fondi per il Comune da investire nella vigilanza».

Riguardo ai recenti episodi ai danni di turisti, Lagalla dice: «Gli ultimi dati indicano che Palermo è ai primi posti in Italia per flussi turistici, il rapporto tra il numero di visitatori e gli eventi negativi ai danni dei turisti è molto basso».