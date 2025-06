Palermo intitola a Pietro Mennea il largo dello Stadio delle Palme

Stamani la cerimonia

L'omaggio al campione e studioso “freccia del Sud” davanti ad altri ex velocisti

Palermo rende omaggio a Pietro Mennea. Al leggendario velocista pugliese tuttora detentore del record europeo sui 200 metri, stamani è stato intitolato il largo antistante lo Stadio delle Palme “Vito Schifani”.

La cerimonia ha visto riuniti alcuni protagonisti della storia dell’atletica italiana, tra cui Totò Antibo e Antonio Selvaggio, che hanno ricordato il grande campione non solo per le sue imprese sportive, ma anche per il suo impegno nello studio, culminato in ben cinque lauree conseguite durante la carriera.

“Strepitoso campione e grandissimo uomo – ha sottolineato Totò Antibo, argento olimpico a Seul ’88 – Pietro Mennea non era solo il numero uno della velocità, ma aveva anche un altissimo percorso di studi e amava profondamente la Sicilia, dove ha corso più volte”.

Tra il 1972 e il 1980, infatti, “La freccia del Sud” si impose con successo in tre incontri sulla pista palermitana, e nel 1975 eguagliò il record europeo dei 100 metri con un netto 10 secondi.

L’idea di intitolare il largo a Mennea è nata dal giornalista Mario Pintagro nel 2021, e oggi si concretizza con l’apposizione della targa “Largo Pietro Mennea” proprio su un rettilineo di 200 metri, la distanza sulla quale l’atleta scrisse la storia a Città del Messico nel 1979 stabilendo il record mondiale, tuttora europeo, con 19”72. Fu proprio in quegli anni che il giovane Antibo decise di dedicarsi all’atletica, ispirato anche dall’esempio di Mennea.

Bartolo Vultaggio, ex consigliere Fidal e amico personale di Mennea, ha ricordato l’eccezionale doppio impegno del campione tra sport e studio: “Vinse il bronzo alle Olimpiadi di Monaco 1972 e fu incoraggiato dall’allora ministro Aldo Moro a proseguire gli studi in Scienze Politiche, disciplina in cui si laureò nel 1980, pochi giorni prima dell’oro olimpico a Mosca, dopo essersi diplomato all’Istituto superiore di educazione fisica”.

Alla cerimonia erano presenti, oltre all’assessore allo Sport di Palermo Alessandro Anello e al presidente regionale della Fidal, Totò Gebbia, Antonio Selvaggio, fratello gemello di Piero Selvaggio, entrambi azzurri ai Giochi di Los Angeles ’84. Selvaggio ha raccontato aneddoti personali che rivelano la personalità dell’uomo Mennea: “Era il mio padrino in Nazionale, un capitano dal carattere forte ma dal senso dell’umorismo pungente. Ricordo la sua determinazione quando si batté con la federazione per partecipare a Città del Messico e poi concluse la gara lasciando tutti senza parole”.

L’intitolazione del largo Mennea si aggiunge a quella dello Stadio dei Marmi, dedicato al campione dal 12 settembre 2013 e recentemente riqualificato in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera del 2024, sottolineando ulteriormente il legame indelebile tra Mennea, Palermo e l’atletica italiana.