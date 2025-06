Il Palermo sceglie SuperPippo Inzaghi per la panchina: è lo specialista in promozioni

serie B

Il club rosanero ha ufficializzato l'ex campione del mondo che nei giorni scorsi ha rescisso col Pisa dopo la conquista della serie A

Il Palermo ha reso noto di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. “A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota.

Il Palermo lo ha annunciato attraverso il suo canale whatsapp: ha pubblicato l’immagine di Super Pippo, lo storico personaggio dei fumetti Disney, in tuta rosa per richiamare l’appellativo di “SuperPippo”, che negli anni si è guadagnato il nuovo tecnico rosanero ed ex bomber Pippo Inzaghi.

