Palermo, la vedova di Montinaro: «Negli anni fatte più cose per i criminali che per le vittime»

Le dichiarazioni

Lo ha detto alla presentazione della Fondazione dedicata al marito Antonio, ucciso nella strage di Capaci. Presente anche il ministero Piantedosi e la presidente della commissione Antimafia Colosimo

«Sono state fatte delle cose per i criminali in questi anni, non per le famiglie delle vittime. Quello che abbiamo ottenuto è grazie all’impegno che noi familiari abbiamo messo in campo. Dobbiamo stare tutti dalla stessa parte se veramente vogliamo il cambiamento». Lo ha detto Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, agente di scorta ucciso nella strage di Capaci, parlando alla presentazione della Fondazione Montinaro.

Tina Montinaro ha aggiunto: «Sono passati tanti anni dalle stragi del ’92, i criminali sono fuori. Noi continuiamo a fare memoria ma stiamo ancora aspettando la verità. Sono passati tanti governi, a tutti abbiamo chiesto la verità. Verità che è arrivata a pezzettini ma che sicuramente non dà giustizia ai nostri uomini».

Presente anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «Il governo nella prossima legge di bilancio, come ha detto la premier Meloni, si ripromette di mettere in campo misure per quello che viene definito il ceto medio». Ha poi aggiunto: «Penso che il modello Caivano sia la strada da seguire, i primi risultati sono stati positivi per questo abbiamo esteso la sperimentazione in altre aree del Paese. Vengo spesso a Palermo, registro una crescita del senso civico come dimostrano le sollecitazioni alle istituzioni per intervenire sui fenomeni di criminalità urbana. E noi interverremo, è importante che i cittadini siano un costante pungolo»

A Palermo per la presentazione della Fondazione anche Chiara Colosimo presidente della commissione Antimafia. Queste le sue dichiarazioni alla stampa: «I nostri ufficiali di collegamento, i magistrati che lavorano in commissione hanno fatto un primo lavoro che certifica quello che già sapete, ovvero di alcune fibrillazioni. Andiamo a Catania per dimostrare che nessuna nuova faida, o eventuale nuova faida e sono obbligata a sottolinearlo, può mettere paura allo Stato e alla città di Catania». Così la parlando coi giornalisti, a Palermo, della missione in programma venerdì prossimo dell’organismo parlamentare nel capoluogo etneo.