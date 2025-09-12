Palermo, l’aeroporto Falcone Borsellino vola alto: i numeri dei primi otto mesi dell’anno

il dato

Gesap: «Dimostrano la solidità e la capacità di crescita dello scalo palermitano in un contesto competitivo difficile»

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo continua a mostrare segnali di crescita anche ad agosto, superando il milione di passeggeri. La Gesap comunica che nei primi otto mesi del 2025 lo scalo ha movimentato 6.204.514 viaggiatori, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un totale di 41.562 voli effettuati. Ad agosto, mese simbolo dell’estate, sono transitati 1.006.405 utenti, leggermente sopra i 1.003.945 dello stesso mese dell’anno precedente, con una media di 152 passeggeri per volo.

Particolarmente positivo il dato sul traffico internazionale, che rappresenta il 34% del totale annuo e raggiunge il 43% ad agosto, pari a circa 433 mila viaggiatori. Questo conferma il ruolo strategico di Palermo come nodo importante sia per i collegamenti nazionali sia per quelli internazionali, con un network in costante espansione.

In parallelo, sono cresciuti i ricavi commerciali: il retail ha registrato un incremento del 10,41%, mentre i servizi di noleggio auto e food & beverage sono saliti entrambi del 10%. Questi risultati sono in parte merito di una nuova organizzazione degli orari di apertura dei punti vendita.

Sul fronte regolatorio, dal luglio 2025 si è avuto un taglio medio del 20% delle tariffe aeroportuali, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dall’Autorità di regolazione dei trasporti (Art).