Palermo, lancio di pietre sul bus: autista ferito ad un occhio

Il caso

In viale Regione Siciliana

Lancio di pietre contro un autobus della linea Amat 380 in viale Regione siciliana a Palermo. E’ successo questa mattina. Un autista è rimasto ferito al volto, in un occhio, per le schegge del finestrino rotto dalle pietre. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo dove è stato medicato con alcuni punti di sutura. Indaga la Polizia.

