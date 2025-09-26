Palermo, lo scontro col Cesena vale tanto, Pippo Inzaghi medita un mini turn over

serie B

Sabato alle 15 al Manuzzi il match tra due delle tre capolista del campionato

Palermo si prepara allo scontro al vertice con il Cesena, match clou della quinta giornata di Serie B. Entrambe le squadre, insieme al Modena, guidano la classifica con 10 punti. I rosanero arrivano alla sfida al Dino Manuzzi, in programma alle 15, dopo la sconfitta ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese e due vittorie consecutive in campionato contro SudTirol e Bari. Il Cesena, dal canto suo, ha conquistato i tre punti a Venezia nell’ultima giornata.

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, si mostra fiducioso: «Sarà una partita tosta su un campo difficile. Conosco bene il valore del Cesena e il lavoro del loro allenatore Mignani, uno dei migliori in Serie B. Noi dobbiamo confermare la continuità dopo le ultime vittorie e mettere in campo il miglior Palermo possibile».

Sui possibili cambi in formazione, Inzaghi ammette: «Con questa serie di partite ravvicinate è necessario ruotare la rosa e dare spazio a tutti. Abbiamo una squadra forte che può superare anche le assenze, come quella di Ranocchia, infortunato».

Grande attenzione viene riservata ai giovani: «Veroli, Peda e Giovane sono ormai sicurezze, ma sono soddisfatto anche di Corona e Vasic, che hanno disputato una grande partita contro calciatori di Serie A».