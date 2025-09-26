Sfoglia il giornale

serie B

Palermo, lo scontro col Cesena vale tanto, Pippo Inzaghi medita un mini turn over

Sabato alle 15 al Manuzzi il match tra due delle tre capolista del campionato

Di Manuel Mannino |

Palermo si prepara allo scontro al vertice con il Cesena, match clou della quinta giornata di Serie B. Entrambe le squadre, insieme al Modena, guidano la classifica con 10 punti. I rosanero arrivano alla sfida al Dino Manuzzi, in programma alle 15, dopo la sconfitta ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Udinese e due vittorie consecutive in campionato contro SudTirol e Bari. Il Cesena, dal canto suo, ha conquistato i tre punti a Venezia nell’ultima giornata.

Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, si mostra fiducioso: «Sarà una partita tosta su un campo difficile. Conosco bene il valore del Cesena e il lavoro del loro allenatore Mignani, uno dei migliori in Serie B. Noi dobbiamo confermare la continuità dopo le ultime vittorie e mettere in campo il miglior Palermo possibile».

Sui possibili cambi in formazione, Inzaghi ammette: «Con questa serie di partite ravvicinate è necessario ruotare la rosa e dare spazio a tutti. Abbiamo una squadra forte che può superare anche le assenze, come quella di Ranocchia, infortunato».

Grande attenzione viene riservata ai giovani: «Veroli, Peda e Giovane sono ormai sicurezze, ma sono soddisfatto anche di Corona e Vasic, che hanno disputato una grande partita contro calciatori di Serie A».

Il tecnico riconosce il valore del sostegno dei tifosi, anche in trasferta: «Anche lontano dal “Barbera” il calore dei nostri tifosi ci spinge a dare il massimo. Se giochiamo al nostro meglio, diventiamo una squadra difficile da affrontare».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

