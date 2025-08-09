Palermo – Manchester City (0-3), spettacolo al Barbera: una festa per tutta la Sicilia

l'amichevole di lusso

I rosanero fanno bella figura contro lo squadrone inglese: a segno Haaland e Reijnders

La notte rosanero a tinte Sky Blues in occasione di Palermo-Manchester City (3 a 0 per gli inglesi, a segno Haaland e doppietta di Reijnders) ha coinvolto due squadre, un gruppo – il CFG – e un’intera città. Novanta minuti trasformati nell’evento estivo di un intero popolo, il quinto più grande d’Italia, che per tutti i giorni che hanno preceduto la sfida non ha fatto altro che parlare di questa partita: «Chissà chi fermerà Haaland», ma anche «t’immagini vinciamo?!». Questi i tenori dei discorsi dentro ogni bar, negozio o via di Palermo. Tutto sembrava essersi fermato, ma alla fine è ripartito, perché il “Renzo Barbera” si è vestito a festa. Una festa che ha premiato quasi 35mila spettatori e tanti altri avrebbero voluto esserci e non hanno trovato i biglietti. Calcio di inizio alle 21, ma già alle 16 i primi tifosi hanno iniziato ad avvicinare l’impianto per respirare il clima della partita, seppure amichevole, che ha messo in palio l’Anglo-Palermitan Trophy. Poi l’inizio dell’evento, perché è così che bisogna chiamarlo, considerato che la partita è stata preceduta dalla presentazione della squadra, applaudita da tutto lo stadio.