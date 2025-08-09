l'amichevole di lusso
Palermo – Manchester City (0-3), spettacolo al Barbera: una festa per tutta la Sicilia
I rosanero fanno bella figura contro lo squadrone inglese: a segno Haaland e Reijnders
La notte rosanero a tinte Sky Blues in occasione di Palermo-Manchester City (3 a 0 per gli inglesi, a segno Haaland e doppietta di Reijnders) ha coinvolto due squadre, un gruppo – il CFG – e un’intera città. Novanta minuti trasformati nell’evento estivo di un intero popolo, il quinto più grande d’Italia, che per tutti i giorni che hanno preceduto la sfida non ha fatto altro che parlare di questa partita: «Chissà chi fermerà Haaland», ma anche «t’immagini vinciamo?!». Questi i tenori dei discorsi dentro ogni bar, negozio o via di Palermo. Tutto sembrava essersi fermato, ma alla fine è ripartito, perché il “Renzo Barbera” si è vestito a festa. Una festa che ha premiato quasi 35mila spettatori e tanti altri avrebbero voluto esserci e non hanno trovato i biglietti. Calcio di inizio alle 21, ma già alle 16 i primi tifosi hanno iniziato ad avvicinare l’impianto per respirare il clima della partita, seppure amichevole, che ha messo in palio l’Anglo-Palermitan Trophy. Poi l’inizio dell’evento, perché è così che bisogna chiamarlo, considerato che la partita è stata preceduta dalla presentazione della squadra, applaudita da tutto lo stadio.
Tra il Manchester City applausi a scena aperta per Erling Haaland e il tecnico Pep Guardiola. Non solo calcio, anche musica: ospite d’eccezione Rose Villain, con l’artista lombarda si è esibita con quattro delle sue hit: “Fuorilegge”, “Victoriàs secret”, “Come un tuono” e “Click Boom”. Alla fine dell’esibizione – dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla scelta dell’artista (tifosa dell’Inter) – grandi applausi per lei da parte di tutto lo stadio. Prima del via alla partita la splendida coreografia della Curva Nord con Liam e Noel Gallagher (i fratelli leader degli Oasis), tifosi del City con le maglie rosanero, insieme alla scritta «Palermo forever». All’intervallo anche spazio per Javier Pastore, vecchia gloria rosanero con la nuova seconda maglia: «Sono felice di essere qui, spero che vi siate divertiti. Questa maglia significa tanto, è un omaggio alla storia del Palermo. E la storia del Palermo siete voi tifosi. Vi amo, grazie per l’affetto e forza Palermo sempre». Da qui parte la nuova stagione rosanero nel segno del numero 125, come gli anni di storia di un club e una piazza che sognano di tornare nella massima serie al più presto.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA