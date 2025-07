«Palermo nel degrado»: la denuncia del sindacato Sim carabinieri

Sicurezza

Dai militari anche la solidarietà all'assessore comunale Ferrandelli, colpito da uno sgabello durante una rissa

«Il nostro sindacato non accetta e non accetterà mai, la situazione di degrado in cui versa la città di Palermo, dove è ormai consuetudine, oltrepassare i limiti della civile convivenza, cercando la violenza fisica come risoluzione anche delle più banali controversie. Serve l’unione di tutte le istituzioni, per far fronte comune all’escalation di violenza che infanga la nostra bellissima città».

Lo dice la segreteria provinciale del sindacato Sim carabinieri Palermo che coglie l’occasione per esprimere la propria solidarietà e vicinanza all’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, colpito alla schiena dal lancio di uno sgabello durante una rissa in un bar in via Alloro. In quell’occasione l’assessore è intervenuto in aiuto del commerciante aggredito da quattro persone.

