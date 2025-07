Palermo, noleggiavano auto e le rivendevano alle concessionarie: 22 indagati

Il caso

La Guardia di finanza di Palermo ha notificato avvisi di conclusione indagini a 22 persone residenti in Sicilia e su tutto il territorio nazionale, per una truffa sulla vendita di auto a noleggio. Gli indagati sono accusati a vario titolo di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita, per un importo di quasi un milione e mezzo di euro. Le indagini sono partite dalla Gdf di Bagheria che aveva scoperto una maxi frode condotta da Alessio Spiaggia, 31 anni, condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione. Ricostruita la rete dei presunti complici.