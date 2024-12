Palermo nullo in attacco e disastroso in difesa: vince la Carrarese

serie B

I rosanero sconfitti in trasferta scivolano all'ottavo posto

Il Palermo cade a Carrara e non riesce a dare continuità ai precedenti tre risultati consecutivi. Una sconfitta figlio di un secondo tempo davvero sotto tono, in cui i rosa di Dionisi hanno fatto troppo poco anche per meritare un pareggio.

Il Palermo scivola così all’ottavo posto in classifica, anche a causa di un attacco fra i meno prolifici di tutta la serie B. Dopo sedici giornate la formazione rosanero non riesce a decollare Primo tempo di pochissime emozioni, di tattiche difensive efficaci da una parte e dall’altra, di attaccanti isolati e poco serviti. Zero spettacolo, insomma, tanto equilibrio, sprazzi di confusione.

Nella ripresa le due formazioni inevitabilmente alzano il baricentro. Nel primo quarto d’ora è la Carrarese a farsi avanti, squadra decisamente più spigliata rispetto a quella vista prima dell’intervallo. Al 13′ Cicconi della Carrarese si trova a un passo dalla porta di Desplanches, ma, invece di calciare, cerca un compagno al centro e viene respinto in calcio d’angolo. Al 21′, dopo un triplo cambio di Dionisi, gli ospiti rischiano ancora grosso: Shpendi, in area di rigore, conclude due volte, fermato prima da Desplanches e poi da Ceccaroni, poi il pallone termina sui piedi di Cicconi ma, ancora una volta, il portiere rosanero è bravissimo a fermare tutto.