Palermo, operaio muore in un cantiere edile a Villa Raffo: i carabinieri stanno indagando

incidenti sul lavoro

La vittime aveva 57 anni

Un operaio di 57 anni è morto in un cantiere edile in via Ludovico Bianchini, nel quartiere palermitano dello Zen, mentre era al lavoro a Villa Raffo. Il medico legale, giunto nel cantiere dov’è avvenuto l’incidente. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Secondo quanto si è appreso l’operaio è stato colto da malore nel cantiere. Il medico legale ha chiarito che la morte è avvenuta per arresto cardiaco. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA