Palermo, per le mazzette al Comune condannati politici e burocrati

L'inchiesta

L'inchiesta sui piani di lottizzazione nata dopo le dichiarazioni di Bisconti, pentito di mafia di Belmonte Mezzagno

I giudici della terza sezione penale del tribunale di Palermo presieduta da Fabrizio La Cascia, hanno condannato ex burocrati dell’edilizia privata del Comune, politici e costruttori coinvolti in un presunto giro di mazzette per alcuni piani di lottizzazione approvati in consiglio comunale a Palermo. Un imputato è stato assolto e per un altro il reato è stato considerato prescritto. L’inchiesta, partita nel 2019 con arresti che scattarono nel 2020, scaturì da dichiarazioni del pentito di mafia di Belmonte Mezzagno Filippo Salvatore Bisconti, anche lui architetto e impegnato nell’edilizia. I carabinieri e i finanzieri indagarono su alcune lottizzazioni nelle aree industriali dismesse dell’ex Keller di via Maltese, alcuni capannoni in via Messina Marine e dell’ex fabbrica di agrumi a San Lorenzo.