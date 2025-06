Palermo, presentato il recital “Santa Rosalia-Libera di essere libera” che aprirà il Festino

Celebrazione 400+1

È stato presentato stamani Santa Rosalia-Libera di essere libera il recital evento che si svolgerà il 10 luglio nel sagrato della Cattedrale a Palermo, e che apre il 400+1 Festino di Santa Rosalia. Si tratta di un evento promosso dal Comune di per un’idea del regista palermitano Ugo Bentivegna, dello storico Filippo Sapienza e dell’artista Giò Di Tonno, che ne ha composto le musiche. Il movimento scenico e coreografico è curato da Simona Di Marco Berardino. Un’iniziativa che introdurrà a un Festino tutto palermitano frutto della collaborazione tra due realtà: Terzo Millennio, che curerà la produzione e messa in scena dello spettacolo e Odd Agency, a cui è affidata la direzione artistica.Protagonista del recital è la storia di Santa Rosalia, amatissima dai tanti fedeli palermitani e, ormai, nota in tutto il mondo.