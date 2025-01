Palermo, protesta migranti per il rilascio del permesso di soggiorno

La manifestazione

«I provvedimenti del governo ostacolano il rilascio», dicono i circa 250 riuniti davanti a Palazzo dei Normanni

Circa 250 persone stanno manifestando davanti piazza del Parlamento a Palermo contro i provvedimenti del governo che a detta loro «ostacolano il rilascio del permesso di soggiorno». La manifestazione che si snoderà in un corteo che raggiungerà la sede della prefettura, in via Cavour, è organizzata a livello regionale dal movimento Right 2 Be, composto da immigrati stranieri che sono giunti a Palermo, per prendervi parte, da diverse zone della Sicilia.