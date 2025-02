Il caso

I ladri hanno sfondato la vetrina dell’agenzia con un’auto

Rapina all’ufficio postale in via Empedocle Restivo a Palermo. I ladri hanno sfondato la vetrina dell’agenzia con un’auto e hanno portato via una cassetta con 100 mila euro.

L’auto è stata abbandonata e i rapinatori sono fuggiti a bordo di due scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA