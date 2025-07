Palermo, revocato il divieto di balneazione a Mondello

Spiagge

Asp ha comunicato il rientro nella norma dei parametri

È stato revocato il divieto temporaneo di balneazione in zona sbocco Ferro di Cavallo – Locamare e spiaggia libera Mondello. «Stamane abbiamo avuto comunicazione dall’Asp circa il rientro nella norma dei parametri in zona località Mondello per cui con il sindaco Lagalla abbiamo appena emesso un’ordinanza di revoca del divieto di balneazione dell’ordinanza 133 dei giorni scorsi». die l’assessore all’igiene e salute pubblica, Fabrizio Ferrandelli.

