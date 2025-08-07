Palermo, sospeso il razionamento idrico dall’11 al 17 agosto

Il provvedimento

Il sindaco Roberto Lagalla lo ha disposto all’Amap «gesto di attenzione per chi resta in città a Ferragosto»

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto all’Amap la sospensione del razionamento idrico nella settimana compresa tra lunedì 11 agosto e domenica 17 agosto.«Abbiamo aderito all’invito del sindaco – dice Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap – è un gesto di attenzione nei confronti dei palermitani che resteranno in città nella settimana di Ferragosto e certamente opportuno in vista del picco di affluenza di turisti in arrivo nel capoluogo. Del resto, gli effetti dell’apporto di nuove fonti di approvvigionamento hanno permesso di diminuire i prelevamenti dagli invasi. E ciò ci consente di potere sospendere il razionamento per un periodo limitato di una settimana».