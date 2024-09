Palermo sotto scacco delle baby gang e l’arcivescovo non ci sta: «Vite piegate dalle nuove droghe»

l'allarme

L'ultimo episodio ha visto due bengalesi aggrediti e mandati in ospedale. L'omelia di mons. Lorefice

Quella della notte scorsa è solo l’ultima aggressione in centro, a Palermo: una baby gang ha linciato due uomini del Bangladesh che si trovavano in strada, nel quartiere della Zisa, la zona che ospita il monumentale castello dei re normanni, un gioiello architettonico sempre in difetto di cure. A colpire sono stati alcuni ragazzini per rubare qualche spicciolo. Gli aggrediti sono stati ricoverati con traumi al volto e in tutto il corpo e con il setto nasale rotto. Stavolta è toccato a due adulti, altre volte nel mirino delle baby gang sono finiti coetanei che s’attardavano nelle zone della movida, nell’area pedonale che ospita anche il teatro lirico della città, tra i luoghi più affollati di turisti.

Ad accerchiare i due bengalesi sono stati una decina di ragazzini, tutti a volto coperto, entrati in azione in un vicolo. Alle aggressioni, ormai quotidiane, si aggiungono i frequenti furti ai danni degli esercizi commerciali: vetrine sfondate, saracinesche scardinate per portare via denaro, generi alimentari e tutto quello che capita.«Le nostre strade devono essere luoghi dove le persone si incontrano nel bene, nella solidarietà, nella pace, nella serenità. Non dobbiamo avere paura di camminare nella nostra città», ha ammonito l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, durante l’omelia nel Santuario dedicato a Santa Rosalia. «Le vite dei nostri figli sono illuse, piegate e spezzate dalle nuove droghe» ha aggiunto Lorefice denunciando «la diffusione di relazioni violente e aggressive tra le nuove generazioni, specialmente nei luoghi di ritrovo, di linguaggi avvelenati dalla menzogna e dall’odio. Sopravanza una cultura del sopruso e della morte».

Un dato preoccupante, messo in risalto dall’ultimo report della direzione centrale della polizia criminale, evidenzia come al Nord i minori denunciati e arrestati risultano in diminuzione fra il 2022 e il 2023 (- 4,15 per cento), mentre a Palermo aumentano del 5,26 per cento. «Purtroppo sono fenomeni che, come dimostra la stessa cronaca con quanto successo in queste ore a Bologna, riguardano molte città metropolitane. Sono fenomeni che vengono controllati e contrastati dalle forze dell’ordine e dalla magistratura. Ci sono arresti e diverse indagini che in pochi giorni riescono a scoprire gli autori delle aggressioni. Ma non sono cose che si affrontano solo con la repressione, servono interventi a più livelli», spiega il prefetto di Palermo Massimo Mariani.

Per Mariani «occorre un’azione sinergica e continuativa che investa varie istituzioni. Il controllo del territorio e l’azione di contrasto proseguono e sono costanti, ma non possono essere le sole soluzioni per affrontare un problema così complesso».