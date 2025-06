Palermo, stava presiedendo il consiglio di circoscrizione ma qualcuno ha provato a rubargli la moto

il caso

Il tentato furto in piazza Giulio Cesare ai danni di Antonio Nicolao

Hanno tentato di rubare lo scooter Honda Sh al vicepresidente della prima circoscrizione a Palermo Antonio Nicolao durante la seduta del consiglio.E’ successo questa mattina in piazza Giulio Cesare. Le indagini sono condotte dalla polizia. Due giovani hanno forzato il bloccasterzo dello scooter e stavano per portarlo via. Qualcuno si è accorto di quanto stava avvenendo ed è stato lanciato l’allarme.

Il consiglio è stato sospeso e tutti sono usciti fuori. I ladri sono fuggiti anche se sarebbero stati immortalati dalle telecamere. Adesso gli agenti stanno raccogliendo la denuncia del consigliere Nicolao e acquisendo le immagini.